Kans op terugkeer van Zinho Vanheusden naar Standard kleiner na blessure bij AZ-ploegmaat

De kans dat Zinho Vanheusden deze winter terugkeert naar Standard is weer wat kleiner geworden. AZ Alkmaar zag zaterdag Sam Beukema uitvallen met een knieletsel en communiceerde zonet dat het de centrale verdediger enkele weken gaat moeten missen. Met ook nog Bruno Martins Indi in de lappenmand blijven alleen Vanheusden, de Griekse international Hatzidiakos en de 18-jarige Maxim Dekker over als centrale opties bij de Alkmaarders.

Vanheusden maakte afgelopen zaterdag zijn wederoptreden als invaller tegen Heerenveen nadat hij in oktober een voetbreuk had opgelopen. Door het uitvallen van Beukema is de kans groot dat de Hasselaar komende zondag aan de aftrap staat tegen Fortuna Sittard. Een domper voor de slaagkansen van Standard om de voormalige publiekslieveling terug naar Luik te halen. AZ huurt de eenmalige Belgisch international bij Inter Milaan en was sowieso al niet happig om het huurcontract vroegtijdig te beëindigen.

Na de wedstrijd van dinsdagavond tegen KV Mechelen (2-0) reageerde Standard-coach Ronny Deila op de interesse in Vanheusden. “Ik heb zijn naam hier al horen vallen”, bevestigde de Noor. “We weten dat hij een goede speler is, maar op dit moment hebben we nog geen beslissing genomen.”

Standard moet deze winter op zoek naar een nieuwe centrale verdediger omdat Noë Dussenne (30) op vertrekken staat. De aanvoerder nam dinsdagavond afscheid van het Luikse publiek en lijkt op weg naar Lokomotiv Moskou waar er een meerjarig contract klaarligt voor hem.