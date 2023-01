Oeps! Amerikaanse tennisser tekent (per ongeluk) geslachtsdeel op camera: “Vergeten dat ik slecht ben in tekenen”

Ongelukkig momentje na de zege van Taylof Fritz (25) tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili in de eerste ronde van de Australian Open. De Amerikaanse tennisser mocht zoals dat de traditie is zijn handtekening op één van de camera’s zetten, maar tekende iets wat heel erg op een geslachtsdeel lijkt.

Fritz deed het alleszins niet met opzet. Dat gaf hij achteraf aan via sociale media en hij kon er ook zelf om lachen. “Ik probeerde een slotje te tekenen, maar ik was het belangrijke feit dat ik heel slecht ben in tekenen gewoon vergeten.”

De beelden: