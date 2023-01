Parijs bereidt zich voor op stakingsdag tegen hervormingen pensioenen: meer dan 10.000 politiemensen ingezet

Vakbonden hebben opgeroepen het werk neer te leggen uit protest tegen plannen van de regering om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar. Het minimum aantal jaren dat iemand gewerkt moet hebben om aanspraak te maken op het pensioen van de overheid, wordt volgens de plannen geleidelijk verhoogd.

De bonden willen overal in het land demonstreren. Een grote meerderheid van de Fransen is volgens opiniepeilingen tegen de hervormingen. Volgens de regering van president Emmanuel Macron en premier Elisabeth Borne zijn ze noodzakelijk door het stijgende aantal gepensioneerden, die bovendien vaak ouder worden dan voorheen.

Openbaar vervoer

Een vakbond in de onderwijssector schat dat zeven op de tien onderwijzers gaan staken. Lokaal en regionaal openbaar vervoer dreigt stil te komen liggen. De internationale hogesnelheidstreinen Eurostar en Thalys zouden geen last hebben van de vakbondsacties, maar andere internationale treinverbindingen zoals de Lyra naar Zwitserland wel. Volgens de Franse spoorwegen rijdt naar verwachting donderdag een derde van de binnenlandse hogesnelheidstreinen TGV en 10 procent van de lokale en regionale treinen. Het vliegverkeer zou alleen door stakingen op de luchthaven Orly ten zuiden van Parijs worden getroffen.

Franse regeringen worstelen al decennia met de pensioenhervorming en de massale protesten tegen hun plannen om het dure en ingewikkelde, per beroepsgroep opgebouwde stelsel te veranderen en te stroomlijnen. Een aantal voorstellen heeft het in de loop der jaren gehaald, maar over het algemeen is het pensioenstelsel niet ingrijpend gewijzigd.

Niet eerste poging

Het is ook niet de eerste keer dat Macron dit probeert. In 2020 mislukte zijn grote hervorming na massale protesten. Hij legde de plannen toen in een la omdat het er volgens hem tijdens de coronapandemie niet de tijd voor was. Bijkomend probleem is nu dat Macron geen meerderheid meer heeft in de Franse Nationale Vergadering (Kamer van volksvertegenwoordigers) en bij andere partijen moet aankloppen.