BS De boomhut kan nieuw speelmateriaal aankopen dankzij kiennamiddag

Tongeren

Het oudercomité van basisschool De Boomhut in Tongeren organiseerde weer een kiennamiddag in het Kaiserhof in Mal. De opkomst was groot. Eén iemand ging naar huis met de hoofdprijs van 300 euro. De opbrengst van de kiennamiddag wordt gebruikt om de activiteiten voor de kinderen te financieren en voor de aankoop van speelmateriaal.