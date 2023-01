Paula van Compagnie & Co krijgt pluim voor haar inzet voor mensen in armoede

Compagnie & Co heeft zich de laatste jaren in Lommel verdienstelijk gemaakt als een belangrijke vereniging waar mensen in armoede zich thuis voelen. Paula Deweerdt heeft daar een belangrijk aandeel in. Daarom kreeg ze de pluim van Samen Vooruit.

Ook dit jaar reikt Samen Vooruit weer pluimen uit aan verdienstelijke Lommelaars die een kleine of een grote positieve bijdrage leveren aan de stad. De eerste pluim dit jaar werd overhandigd op de nieuwjaarsreceptie van Compagnie & Co. Deze organisatie kreeg eind vorig jaar haar erkenning als een van de nieuwe armoedeverenigingen in ons land en levert al jaren mooi werk in Lommel. Met heel wat vrijwilligers, vaak ervaringsdeskundigen, proberen zij Lommelaars in armoede op verschillende vlakken te helpen. Dat gaat van een babbeltje tot een vorming.

De pluim zelf gingnaar coördinator Paula De Weerdt, die het gezicht en drijvende kracht is van deze plek die voor heel wat mensen in armoede veel betekent. Paula is erg blij met de erkenning die Compagnie & Co kreeg en hoopt zo de werking structureel te kunnen uitwerken in Lommel. Gemeenteraadslid Rita Phlippo, die samen met Samen Vooruit-bestuursleden An Geens en Mimi Indekeu de pluim overhandigde, drukte haar waardering uit voor het werk van Paula en bij uitbreiding het hele team van Compagnie & Co.