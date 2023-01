Lommelse school zorgt dat niemand honger lijdt: kindjes kunnen koekjes en drankjes afgeven aan deeltafel

Lommel

Kindjes die een koek of stuk fruit te veel bij hebben, kunnen dat in basisschool XCL Stapsgewijs in Lommel achterlaten in de deeltafel. Kindjes die geen eten hebben, kunnen daar dan iets halen. Zo hoeft niemand honger te lijden in de school. XCL Stapgewijs wil zo vooral bijdragen aan de preventie van (kinder)armoede.