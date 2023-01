Zo koos gemeente Mol welke 40 gezinnen 1.000 liter stookolie kregen van anonieme weldoener

De sociale dienst van de gemeente Mol heeft beslist welke 40 gezinnen of alleenstaanden de voorbije dagen een gulle schenking van 1.000 liter stookolie kregen van een anonieme weldoener. Wat de drijfveren van de man of vrouw in kwestie zijn, houdt de gemeente voor zich.

Burgemeester Wim Caeyers werd rond Kerstmis benaderd door de anonieme weldoener, een inwoner van zijn gemeente. Die wilde 40 gezinnen of alleenstaanden die het financieel moeilijk hadden elk 1.000 liter stookolie cadeau doen, aan de huidige prijzen een cadeau van goed 40.000 euro.

Maar aan wie, dat liet de weldoener door de gemeentediensten bepalen. Hij of zij gaf wel twee voorwaarden, klinkt het bij de gemeente Mol. “Het gemeentebestuur moest met de nodige zorg en objectiviteit selecteren welke gezinnen of alleenstaanden in aanmerking zouden komen én alles praktisch regelen met een stookolieleverancier. De weldoener wilde daarnaast volstrekt anoniem blijven.”

Daarop werden de gelukkigen door de maatschappelijk assistenten van de sociale dienst gekozen aan de hand van meerdere criteria. “Uiteraard geen eenvoudige opdracht”, klinkt het. “Daarbij analyseerden we van mogelijke kandidaten de financiële situatie, de huidige steun die we verlenen én of deze inwoners voldoen aan de objectieve voorwaarden voor een federale stookoliepremie.”

Het gemeentebestuur zegt “enorm verrast” te zijn door dit hartverwarmende gebaar, maar zegt ook klaar te staan voor wie de selectie niet haalde. “Binnen onze sociale dienst beschikken we over een deskundige die zich volledig specialiseert in alle mogelijke vragen rond energie en de bijhorende facturen. Elke inwoner die financiële moeilijkheden heeft – al dan niet door de energiefacturen – is voor advies, begeleiding en/of steun welkom bij onze sociale dienst.”