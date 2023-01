Buren van de Grotestraat klinken na twee jaar weer samen op het nieuwe jaar

Naar jaarlijkse gewoonte werd er ook nu weer een nieuwjaarsreceptie gehouden voor de buren uit de Grotestraat in Genk. Door corona kon het feest twee jaar niet doorgaan, dus het enthousiasme bij de bewoners was dan ook groot.

Het bestuur van het Feestkomiteit bleef de connectie de afgelopen jaren onderhouden door eerder wensen in de brievenbus te steken en in de zomer toch een barbecue te organiseren. Ook de vroegere inwoners die graag van de partij zijn, worden nog steeds mee uitgenodigd. Dat zorgt telkens voor gezellige babbels.

In september staat er weer een groot feest op het programma: de viering van hun 70-jarig jubileum. Wie nog foto’s of leuke anekdotes van vroeger heeft, mag die doorgeven aan het Feestkomiteit. Alles wordt dan gebundeld in de brochure, waar momenteel hard aan gewerkt wordt.