Red Lion Nicolas de Kerpel heeft ondanks gehavende elleboog vertrouwen in cruciaal WK-duel: “Gewoon ons spel spelen”

De Belgische en Duitse hockeymannen, die het vrijdag in Rourkela opnemen tegen respectievelijk Japan en Zuid-Korea, strijden om de eerste plaats in groep B op het WK. De Red Lions hebben met een beter doelsaldo (+5 tegen +3) een nipte voorsprong op de ‘Honamas’ in hun jacht op een ticket voor de kwartfinales. Voor Nicolas de Kerpel is het feit dat de Belgen op de derde speeldag voor de Duitsers in actie komen geen bijzonder nadeel.

“We moeten gewoon ons spel spelen en dan zien we wel hoe het afloopt. Duitsland zal meer goals moeten maken dan wij. Ik denk niet dat ze dat zullen doen”, glimlachte De Kerpel. “En als ze dat doen, spelen we de achtste finales. Zo simpel is het.”

België en Duitsland speelden dinsdag in Bhubaneswar 2-2 gelijk na een intense wedstrijd. De Herakles-spits, die drie nietjes kreeg in de elleboog nadat hij in het vierde kwart met een stick was geraakt, kwam niet ongeschonden uit de strijd. En hoewel hij normaal in de spits speelt, stond De Kerpel dit keer op de rechtsback door de afwezigheid van Arthur Van Doren en Simon Gougnard, die aan de kant bleven. “Ik ben misschien de speler die het meest op verschillende posities heeft gestaan. Ik doe dit graag voor het team, ook al speel ik liever voorin, dat is duidelijk.”

© BELGA

Voor zijn 94e cap ging de Antwerpenaar met glans de uitdaging aan met de Duitser Christopher Rühr, zijn directe tegenstander. “Het was een mooie challenge en ik denk dat het goed verlopen is. Het was een goede hockeywedstrijd tussen twee prima teams.”

Woensdag reizen de Red Lions naar Rourkela, waar ze spelen in het gloednieuwe Birsa Munda International Stadium met 21.800 zitplaatsen. “Dat is zo cool! Het Kalinga Stadion is al erg mooi, maar dit is toch nog iets anders. Ik hoop dat het vol zit.”