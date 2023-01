België ontsnapt nipt aan ‘polar low’, Nederland moet zich wel schrap zetten voor zeldzaam natuurfenomeen

Er is woensdag een ‘polar low’, een zeldzaam natuurfenomeen dat véél sneeuw met zich brengt, op weg richting de Benelux. Ons land lijkt er (grotendeels) aan te ontsnappen, maar vooral het noorden van Nederland zou wel eens onder een dikke sneeuwlaag bedekt kunnen worden. “En vrijdag is er al een nieuwe kans, ook voor België.”

Een ‘polar low’ is een kleinschalig lagedrukgebied met een warme kern. Het komt maar zelden voor – de vorige vier à vijf winters was er bijvoorbeeld geen sprake van – omdat er aan zeer specifieke voorwaarden moet worden voldaan: warm zeewater, gecombineerd met zeer koude bovenluchten. “Dinsdag was dat het geval”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Het water van de Noordzee was nog zo’n 10 tot 12 graden, terwijl het op 5,5 kilometer hoogte -37 was. Dat zorgde ten noordoosten van Schotland tot de vorming van zo’n polar low.”

En dat lagedrukgebied komt nu richting de Benelux. “De meest recente weermodellen voorspellen echter dat het systeem over het noordwesten van Nederland zal afbuigen richting Denemarken”, aldus Roose. “In de namiddag kan het noorden van Nederland – zeker het binnenland – getroffen worden door windstoten tot 90 kilometer per uur én hevige sneeuwbuien.”

“Met bakken uit de lucht”

“Hevig” is niet eens overdreven. “In een regio die zich echt onder een wolkenband met sneeuw bevindt, kan makkelijk 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. Per uur”, aldus Roose. “Dan valt het echt met bakken uit de lucht.”

Ons land lijkt deze keer aan de directe invloed te ontsnappen, al kunnen de provincies Antwerpen en Limburg vanavond en komende nacht wel te maken krijgen met wat “uitlopers”. “Vermoedelijk zien we hier wat winterse buien en mogelijk zelfs wat sneeuw. Hoeveel precies en of die sneeuw dan ook blijft liggen, is nu nog niet te voorspellen. Met temperaturen rond het vriespunt zal het donderdagochtend dus mogelijk opnieuw opletten geblazen zijn tijdens de ochtendspits.”

Vrijdag

Omdat ook dan nog aan de juiste voorwaarden wordt voldaan, is het mogelijk dat er zich vrijdag een nieuwe kleinschalige depressiekern boven Nederland vormt. “Mogelijk wordt dat opnieuw een polar low, al is dat nog niet zeker”, zegt Roose. “Of die dan wel richting België komt? Dat is nog koffiedikkijken. Meestal weten we pas een aantal uur op voorhand hoe zo’n polar low zich zal ontwikkelen.”