Carine H. (61) toont speurders hoe ze haar dementerende moeder (81) om het leven bracht in rusthuis

Bornem

De Mechelse onderzoeksrechter heeft dinsdag in het Seniorencentrum Onze-Lieve-Vrouw in Bornem een reconstructie gehouden van de moord op een 81-jarige vrouw. Die werd in het najaar van 2020 versmacht, wellicht met een kussen. De vrouw zweefde nog een tijdje tussen leven en dood en overleed korte tijd later. Na intens onderzoek pakte de politie in september van vorig jaar de 61-jarige dochter van het slachtoffer op als verdachte.