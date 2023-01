Elise Mertens kent haar tegenstandster in tweede ronde Australian Open: “Het is duidelijk dat ze in vorm is”

Elise Mertens (WTA-32) komt in de tweede ronde van het Australian Open tegenover Lauren Davis (WTA-57) te staan. Die 29-jarige Amerikaanse, vorige week toernooiwinnaar in Hobart, schakelde woensdag de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-55) in 2 uur en 24 minuten met 1-6, 7-5 en 6-1 uit.