Julian Alaphilippe reageert op strenge uitspraken Patrick Lefevere: “Hij heeft mij nooit gevraagd om te vertrekken”

Op de teampresentatie van Soudal-Quick-Step op 6 januari liet Lefevere zich streng uit over zijn tweevoudige wereldkampioen. “Hij heeft pech gehad, maar daar kan je niet alles achter verstoppen. Ik wil de Julian van twee jaar geleden opnieuw zien”, zei Lefevere onder meer.

En de baas van Soudal-Quick-Step had het ook over een onderling gesprek dat hij had met Alaphilippe. “We hebben een gesprek gehad dat aan de ribben blijft kleven, zoals ze zeggen. Of ik toen op zijn eergevoel heb gespeeld? Als het niet dat was, dan zal het in zijn portemonnee zijn. Als je betaald wordt zoals Julian, dan is dat om te presteren.”

“We zien hem allemaal heel graag, hij rijdt al sinds zijn 17e voor deze ploeg. Maar ik heb hem laten verstaan dat hij zou mogen vertrekken als hij de omgeving beu was. Ik ben niets met een renner die het even gehad heeft”, besloot Lefevere.

Alaphilippe: “Verrast toen ik dat las”

Eerder deze winter had Lefevere ook al eens gezegd: “Hij heeft het salaris van een kampioen, maar hij moet ook bewijzen dat hij er nog altijd één is.” In de Franse sportkrant L’Equipe reageerde Alaphilippe voor het eerst op die uitspraken. “Telkens wanneer ik gesprekken met hem had is alles goed verlopen”, zegt de Fransman. “De vraag om te vertrekken heeft hij nooit gesteld. Hij heeft tegen mij nooit zulke dingen gezegd. Om eerlijk te zijn: ik was toch wat verrast toen ik dat las. Als hij echt problemen met me had, zou hij me er wel eerst over aangesproken hebben. Ik maak me dus niet al te veel zorgen.”

Alaphilippe hoopt alvast op een beter jaar dan het vorige. “Niets ging zoals ik het hoopte tijdens 2022. Ik heb goed nagedacht en ik heb geen enkel echt moment van geluk gehad op de fiets vorig jaar.” Maar nu ziet hij het weer helemaal zitten. “Ik heb het vuur nog steeds in mij”, aldus Alaphilippe. Zijn grootste wens voor 2023? “Heel simpel: gewoon weer koersen winnen.”