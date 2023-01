Valpartijen ontsieren eerste rit Tour Down Under: Robert Gesink geeft op na harde val op hoofd, Jordi Meeus wacht op groen licht van dokter

Tal van valpartijen ontsierden de eerste rit in de Tour Down Under. Robert Gesink en Patrick Bevin haalden het einde niet. Gesink viel hard en gaf op, maar volgens zijn ploeg stelt hij het “naar omstandigheden goed”.

Al vroeg in de wedstrijd waren er enkele kleine valpartijen, de grootste tuimelperte gebeurde op zo’n 25 km van het einde. Bij een valpartij in de voorste linie raakten naast Robert Gesink ook Timo Roosen en Tim van Dijke van Jumbo-Visma betrokken. Roosen en Van Dijke konden hun weg zonder erg vervolgen. Gesink kwam op z’n hoofd terecht, bleef beduusd achter op het asfalt en moest er uiteindelijk de brui aan geven.

“Dit was een slechte dag voor ons”, aldus ploegleider Addy Engels. “Met het verlies van Robert slikken we een bittere pil. De valpartij zag er erg uit. Het was al vrij snel duidelijk dat hij zijn weg niet meer kon vervolgen. Gelukkig gaat het nu naar omstandigheden goed met hem, maar we moeten dat goed opvolgen. Het is even bekomen van deze zware dag, alvorens we starten met het maken van een gedetailleerd plan voor de etappe van donderdag.”

Jordi Meeus wacht op groen licht van dokter

Jordi Meeus kwam twee keer ten val. “Na z’n tweede plaats in een lokaal criterium op zaterdag hadden we vertrouwen in Jordi en werd voluit z’n kaart getrokken”, aldus ploegleider Christian Pömer van Bora-hansgrohe. “Halfweg koers kwam hij evenwel ten val en moest hij hard knokken om terug te keren. Dat lukte hem vrij goed, maar in de finale viel hij opnieuw en liep hij allerlei schaafwonden op. We hopen dat hij donderdag kan starten in de tweede rit, maar de dokter heeft hier het laatste woord.”

Ook Gerben Thijssen kwam ten val. Ondanks schaafwonden op de rug en een gescheurd truitje sprintte hij nog naar een tiende plek in de daguitslag.