GETEST. De emoji-aubergine als vibrator: “Veel leuker met een vastberaden vinger”

Je hebt aubergines om op te eten en aubergine-emoji’s om het in berichtjes over piemels te hebben. Daarnaast hangen blinkende lookalikes van de groente als knipoog naar die emoji en het mannelijk lid steeds vaker in een kerstboom. Omdat een ode aan de penis niet helemaal compleet zou zijn zonder ook een aubergine-seksspeeltje, werd er eentje geschapen door Vegan Toys. Of het je ook doet blinken van plezier? Wij deden de test.