Carrefour blokkeert opnieuw 100 prijzen voor 100 dagen

Carrefour lanceert vanaf vandaag/woensdag opnieuw een actie waarbij de prijzen van honderd producten van het huismerk voor honderd dagen worden vastgeklikt. Dat meldt de supermarktketen in een persbericht. De actie loopt tot en met 23 april en heeft als doel om “klanten in staat te stellen om dagdagelijkse activiteiten voort te zetten zonder beperkingen”, klinkt het.

Carrefour had tussen september en december vorig jaar al eenzelfde actie lopen. Sommige producten verschijnen nu opnieuw in de lijst, maar andere producten zijn nieuw. Het gaat onder meer om groenten en fruit, maar ook om brood en verzorgingsproducten.

Bovendien is het mogelijk dat de prijs van sommige producten tussen beide acties werd verhoogd, geeft woordvoerster Aurélie Gerth toe. “We proberen de laagste prijs te garanderen voor de klant. Maar als de leveranciers genoodzaakt zijn om de prijzen te doen stijgen, moeten we ook volgen. Het is dan ook wettelijk verboden om met verlies te verkopen”, klinkt het.

5 voor 1 euro

Parallel lanceert de supermarktketen ook een actie waarbij vijf stukken groenten en fruit kunnen worden aangekocht voor minder dan 1 euro. “Een concrete actie om de koopkracht te versterken en tegelijkertijd gezonde voeding aan te moedigen”, aldus Carrefour.

Online en in verschillende supermarkten zullen lang niet alle honderd producten terug te vinden zijn. Dat komt door het verschil in aanbod, onderlijnt Gerth. “Consumenten die alle honderd producten willen vinden, kunnen daarvoor best naar een hypermarkt gaan.”