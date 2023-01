Ook neef van echtgenote Martin Luther King kritisch over standbeeld: “Een masturberende hommage aan mijn familie”

The Embrace, het nieuwe standbeeld in de VS dat Martin Luther King en zijn echtgenote moet eren, veroorzaakt flink wat ophef. Dat heeft alles te maken met het ontwerp ervan. De neef van de vrouw spaart zijn kritiek niet.

Met het idee is niet mis: een standbeeld om hulde te brengen aan Martin Luther King en zijn echtgenote Coretta Scott King. Een 6 meter hoog en 12 meter breed monument in Boston Common, het oudste park van Boston, waar hij in 1965 na het winnen van de Nobelprijs van de Vrede een toespraak gaf voor een menigte van minstens 20.000 gelijkgezinden. Na de speech omhelsden de twee elkaar, een moment dat op camera vastgelegd werd en uitgroeide tot een iconische foto.

Uit 128 inzendingen koos de jury een ontwerp van kunstenaar Hank Willis Thomas, die naar eigen zeggen “een boodschap van liefde wil uitdragen en King’s boodschap van solidariteit en geweldloosheid eert”. “Dit kunnen we bereiken als we samenwerken”, voegde hij er bij de voorstelling aan toe. Een boodschap waar Martin Luther King III, de zoon van King, zich in kan vinden, zo getuigde hij bij CNN. “Zeker in tijden van verdeeldheid, zoals we die nu kennen, kan dit beeld ons tonen hoe we kunnen samenkomen.”

Maar niet iedereen is zo gelukkig met het ontwerp. Seneca Scott, een neef van Coretta Scott King, maakt in een essay duidelijk dat hij er niet meer opgezet is. “Een masturberende hommage aan mijn familie”, is de titel. En in het stuk spaart Scott zijn kritiek niet. “Het standbeeld ziet er meer uit als een paar handen die een vette penis knuffelt dan een speciaal moment van een iconisch koppel”, schrijft hij bijvoorbeeld. “Smelt het”, vraagt hij op Twitter.

Ook heel wat andere mensen delen op sociale media hun misprijzen over het standbeeld. Velen noemen het esthetisch “onaangenaam”, en zien er naast een mannelijk geslachtsdeel ook een drol in. De zoon van King verdedigt de kunstenaar, die vooral kritiek krijgt omdat de hoofden van de twee personen niet op de foto staan. “Er bestaan al genoeg standbeelden van mijn vader alleen, waar zijn hele lichaam en hoofd opstaan.”