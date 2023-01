Eerste WorldTour-sprint van het jaar ontsierd door massale val met Jordi Meeus, Duitser Phil Bauhaus klopt Caleb Ewan in Tour Down Under

De eerste WorldTour-sprint van het jaar is gereden. Phil Bauhaus heeft de eerste rit in lijn van de Santos Tour Down Under in Australië op zijn naam geschreven. De 28-jarige Duitser van Bahrain-Victorious klopte thuisrijders Caleb Ewan en Michael Matthews in een sprint die ontregeld werd door een massale valpartij met onder meer onze landgenoot Jordi Meeus. Gerben Thijssen was de eerste Belg met een tiende plaats.

Na de proloog van dinsdag kregen de renners een eerste rit in lijn voorgeschoteld, over 149,9 km, met op het eind vier maal een lokaal circuit van 26 km met daarin telkens de beklimming van Menglers Hill, over 3,8 km en aan 3,6 procent gemiddeld. Na de laatste passage was het nog 13,5 km richting de finish en werd verwacht dat sprinters zoals Caleb Ewan, Michael Matthews, Phil Bauhaus, Gerben Thijssen, en Bryan Coquard hun kans zouden gaan.

Na enkele mislukte aanvallen met Taco van der Hoorn en Luke Plapp wist uiteindelijk één renner weg te rijden uit het peloton: Nans Peters. Hij kreeg maximaal vijf minuten bonus van het peloton waar de ploeg van leider Alberto Bettiol het commando voerde samen met de Australische selectie, in dienst van Ewan. Slechts één aanvaller, dus leek het een relatief makkelijk dagje voor het peloton te worden, maar toch was er heel wat nervositeit in deze eerste rittenkoers na de winterpauze en dat leidde tot valpartijen. Gerben Thijssen lag al vroeg tegen de grond, net zoals Phil Bauhaus en Jordi Meeusen, ook Jumbo-Visma bleef niet gespaard en zag in de finale drie jongens tegen de vlakte gaan. Tim Van Dijke en Timo Roosen konden hun tocht voortzetten, kopman Robert Gesink gaf op.

Tweede val Meeus

Peters werd al vroeg opgeraapt en ondanks enkele aanvallen op het slotklimmetje zou er gesprint worden om de zege. De sprintvoorbereiding begon, maar in de slotkilometer werd andermaal gevallen. Opnieuw lag Jordi Meeus er bij, net zoals de tweede in de stand Magnus Sheffield.

In de sprint zette Bauhaus van ver aan en verraste hij iedereen, al kwam Ewan wel nog fel opzetten. Meteen goed voor de eerste zege van het jaar voor Bahrain-Victorious. Gerben Thijssen finishte als tiende. Alberto Bettiol blijft leider, voor Matthews die dankzij de bonificatieseconden tot op zes seconden nadert. Magnus Sheffield is derde op acht tellen.

De beelden van de finale:

Top tien rit 1 Santos Tour Down Under:

1. Phil Bauhaus (DUI)

2. Caleb Ewan (AUS)

3. Michael Matthews (AUS)

4. Alessandro Covi (ITA)

5. Paul Penhöet (FRA)

6. Emiels Liepins (LV)

7. Hugo Page (FRA)

8. Hugo Hofstetter (FRA)

9. Taj Jones (AUS)

10. Gerben Thijssen

© AFP

Stand Santos Tour Down Under:

1. Alberto Bettiol (ITA) in 3h43’54”

2. Michael Matthews (AUS) +6”

3. Magnus Sheffield (VS) +8”

4. Julius Johansen (DEN) +10”

5. Kaden Groves (AUS) +11”

6. Samuel Gaze (AUS) +11”

7. Hugo Page (FRA) +12”

8. Marius Mayrhoffer (DUI) +13”

9. Corbin Strong (AUS) +13”

10. Jannik Steimle (DUI) +13”