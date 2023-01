Standard is zijn aanvoerder kwijt: Noë Dussenne op weg naar Russische topclub

Eerder kreeg Dussenne te horen dat zijn aflopende contract in Luik niet verlengd ging worden, waarna hij zijn wens kenbaar maakte om deze winter al te vertrekken. Een wens die Standard wil respecteren.

Naast Lokomotiv Moskou was er ook interesse vanuit Turkije. Na de match tegen KV Mechelen (2-0) nam Dussenne alvast uitgebreid de tijd om afscheid te nemen van het Luikse publiek. De centrale verdediger kwam in de zomer van 2019 over van Moeskroen en speelde in 3,5 seizoenen 77 wedstrijden voor Standard. Dit seizoen kan hij met vier competitiegoals afscheid nemen als mede-topschutter van de Rouches.