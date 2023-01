Bijna 100.000 extra zonnepaneelinstallaties in Vlaanderen in 2022: dubbel zoveel als jaar eerder

Volgens voorlopige cijfers zijn er vorig jaar in Vlaanderen 99.552 zonnepaneelinstallaties bijgekomen, dubbel zoveel als het jaar voordien. Het gaat dan vooral (99.228 installaties) om plaatsingen op woningen en op daken van kleine ondernemingen. Die zijn samen ook goed voor 90 procent van het geplaatste vermogen of omgerekend 466 MW. Daarnaast zijn er 324 grotere installaties geplaatst, samen goed voor een vermogen van bijna 51 MW.

Het kabinet-Demir wijst erop dat de gegevens nog een onderschatting zijn. Zo moet ongeveer 35 MW aan projecten die zijn goedgekeurd via de call Groene stroom van het VEKA nog verwerkt worden, net zoals heel wat particuliere projecten. Netbeheerder Fluvius ontvangt nog dagelijks aanmeldingen van installaties die in 2022 hun AREI-keuring kregen. Het kan zelfs nog enkele maanden duren voor alle zonneprojecten van 2022 door de netbeheerder verwerkt zijn en de cijfers volledig zijn.

Nog panelen op komst

De verwachting is dat ook 2023 een jaar wordt met veel extra zonnepanelen. De premie voor de plaatsing van zonnepanelen daalt wel, maar door de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne zetten heel wat gezinnen en ondernemingen toch de stap naar zonnepanelen. “Wie de kans heeft om te investeren in zonnepanelen, mag niet twijfelen”, meent minister Demir. “Dat is tegelijk kiezen voor meer vat op de energiefactuur en een betere toekomst voor ons leefmilieu. Een dubbele winst dus”, stelt de N-VA-minister.

Uit de cijfers van VEKA blijkt dat ook de thuisbatterij een groeiend succes kent, een succes dat gekoppeld is aan dat van de zonnepanelen. Heel wat investeerders schaffen tegelijk een thuisbatterij aan om hun teveel aan zonnestroom tijdelijk op te slaan. In 2022 zijn er in totaal 33.258 premie-aanvragen voor een thuisbatterij ingediend bij het VEKA. Dit is een stijging met 75 procent ten opzichte van 2021. Eind oktober 2022 besliste de Vlaamse regering wel om de batterijpremie vervroegd stop te zetten op advies van experts. Thuisbatterijen met een keuring na 31 maart 2023 kunnen geen aanspraak meer maken op de Vlaamse thuisbatterijpremie.