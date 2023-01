Droomjob bij Netflix: steward(ess) op privéjet, salaris tot 350.000 euro per jaar

Streamingdienst Netflix werft aan: een steward of stewardess voor een van haar privéjets. Een droomjob voor veel mensen, zeker met een salaris dat kan oplopen tot 350.000 euro per jaar.

Kandidaten moeten “onafhankelijk beslissingen kunnen nemen, discreet zijn en uitmuntende vaardigheden hebben in het bedienen van klanten”, aldus Netflix in de vacature. Ze moeten vlot kunnen werken zonder al te veel supervisie en heel gemotiveerd zijn. “Voor deze functie varieert het salaris tussen 60.000 en 385.000 dollar per jaar”, klinkt het. Het basissalaris wordt bepaald op basis van de achtergrond, ervaring en vaardigheden van de kandidaten. “En vervolgens kan het oplopen naarmate de klanten meer of minder tevreden zijn.”

De nieuwe steward of stewardess zal moeten opereren vanuit San Jose, in de Amerikaanse staat Californië. Bekijk de vacature hier.

In 2022 ontsloeg Netflix nog een heleboel mensen als gevolg van de tegenvallende cijfers. Dit jaar lijkt daar verandering in te komen.