Overgrootmoeder, grootmoeder, moeder én baby gedood bij drugsaanslag in VS

Bij een drugsaanslag in een woning in de Verenigde Staten zijn zes personen om het leven gekomen. Vier van hen waren familieleden. Volgens de politie gaat het om een executie in “kartelstijl”.

De politie is op zoek naar twee personen die ervan verdacht worden het bloedbad in Goshen, een dorp in Californië met 3.000 inwoners, in de nacht van zondag op maandag aangericht te hebben. Ze zouden bewust een huis geviseerd hebben dat bij de politie bekendstond als plaats waar drugsactiviteiten plaatsvinden. Welke dat zijn, werd niet gespecificeerd. Ook welke van de inwoners zich met drugs inlieten, werd niet meegedeeld. Agenten troffen er vorige week nog marihuana en MDMA aan.

Zeker is wel dat de twee verdachten in de woning begonnen te schieten rond 3.30 uur en dat er zes personen om het leven kwamen. Het gaat om een moeder van 16 jaar, haar 10 maanden oude zoontje en de grootmoeder (50) en overgrootmoeder (72) van de baby. Ook twee mannen, 19 en 52 jaar oud, overleefden het drama niet. Twee van de slachtoffers werden op straat aangetroffen, de anderen in de woning. Volgens de hulpdiensten probeerde de moeder nog te vluchten met de baby, maar volgens het forensisch bewijs had een van de daders zich over hen heen gebogen toen ze op de grond lagen en hen zo doodgeschoten.

“Bewust en gruwelijk”

Drie personen kunnen het wel navertellen. Volgens sheriff Mike Bodreaux was het overduidelijk geen ongeval. “Dit was bewust, intentioneel en gruwelijk”, zei hij op een persconferentie. “Een van de overlevenden lag plat op de grond, met de voeten tegen de deur zodat de aanvallers de kamer niet binnen konden. Hij was zo bang. Die deur tegenhouden was het enige dat hij nog kon doen, hij vreesde ook te sterven.” De andere twee verstopten zich in een caravan in de buurt.

De politie looft een beloning van 10.000 dollar uit aan wie de agenten op het goede spoor zet naar de daders. Nog volgens Bodreaux wordt de grens extra bewaakt. “Laat het duidelijk zijn: niet al die mensen waren bendeleden. De moeder en de baby waren onschuldige slachtoffers.” Hij zei nog dat de moorden “in kartelstijl” uitgevoerd waren, zoals executies binnen de drugswereld dus gewoonlijk gebeuren. “Ze werden neergeschoten op plaatsen waarvan een ervaren schutter weet dat zijn slachtoffer snel zal sterven.”