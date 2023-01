Spoorwegen op zoek naar 2.400 nieuwe werknemers

De meeste vacatures zijn er bij NMBS. De spoorwegmaatschappij wil dit jaar 1.600 mensen aanwerven. Er zijn intussen al 300 mensen geselecteerd, die de komende weken en maanden zullen instromen.

Heel wat vacatures zijn voor functies met rechtstreeks contact met de reizigers, zegt NMBS. Zo worden 350 treinbegeleiders gezocht, maar ook onderstationschefs, commercieel bedienden of medewerkers voor de klantendienst. Er is voorts plaats voor 180 nieuwe treinbestuurders, 100 Securail-veiligheidsagenten, en er zijn vacatures voor bijvoorbeeld architecten en werfleiders. Maar de grootste groep vacatures – 500 – is er voor technische profielen, mensen die in de werkplaatsen aan de slag gaan.

Infrabel

Ook bij Infrabel zijn technische profielen, vaak knelpuntberoepen, meer dan welkom. “Het zijn profielen die zeer gegeerd zijn op een concurrentiële arbeidsmarkt”, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. De spoornetbeheerder heeft dit jaar 800 vacatures in te vullen, waarvan 450 voor dergelijke technische profielen, zoals de mensen die aan de sporen, bovenleiding en seininrichting werken. Daarnaast zijn er 200 vacatures in de seinhuizen en 150 vacatures voor diensten als ICT, financiën en human resources.

Ook De Lijn

Bij spoorwegmaatschappij NMBS werden vorig jaar 1.300 mensen aangeworven, bij Infrabel waren dat er bijna 800. Beide organiseren geregeld campagnes en evenementen om voldoende kandidaten te vinden.

Ook andere vervoersmaatschappijen hebben een grote nood aan nieuwe werknemers. De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn bijvoorbeeld zei onlangs dat ze dit jaar alleen al 900 nieuwe chauffeurs nodig heeft.