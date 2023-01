Familie in diepe rouw na dodelijk ongeval van architect Niels (34): “Hij droomde van een toekomst met zijn vriendin”

Niels Haelewyn, een 34-jarige architect uit Oostrozebeke, is maandag om het leven gekomen bij een auto-ongeval in Zele. Hij botste om voorlopig onduidelijke redenen tegen een geparkeerde oplegger en overleed ter plaatse. “Niels woonde nog thuis maar droomde van een toekomst met zijn vriendin. Hij was een creatieveling en kon bergen werk verzetten“, zegt vader Geert Haelewyn. Hij is zelf architect en werkte geregeld met zijn zoon Niels samen.

Niels Haelewyn was maandagmorgen rond 8.15 uur onderweg naar een werf in Ninove. Langs de Europalaan in Zele ging hij met zijn Mercedes plots van de weg af en belandde tegen de oplegger van een vrachtwagen. De klap was vreselijk. De wagen bleef volledig verhakkeld achter en Niels was op slag dood.

“Rond 9 uur stonden er agenten van de sociale dienst aan de deur”, vertelt vader Geert Haelewyn (59) aangedaan. Hij is ook architect en heeft een kantoor in Oostrozebeke. “Ze zijn hier twee uur geweest, tegen dan kwam ook de bevestiging dat Niels overleden was. Sindsdien ben ik vooral veel aan het rondbellen en aan het regelen, veel tijd om na te denken is er nog niet. Vandaag is de agente nog eens terug geweest. De sociale dienst van de politie heeft ons goed ondersteund.”

Samen ontworpen

Niels had een vriendin, maar woonde nog thuis. Hij werkte vooral voor architectenbureau 3Architecten in Roeselare en hielp ook nog bij projecten in het kantoor van zijn vader. “We hebben samen veel leuke dingen kunnen doen en mooie huizen ontworpen, daar ben ik erg trots op. Ik had vroeger nooit verwacht dat Niels ook architect zou worden. Zoals zo veel jongeren was hij tijdens zijn studies nog wat zoekende, maar uiteindelijk koos hij toch voor architectuur. Hij was een knappe bol, een creatieveling en een perfectionist. Hij kon bergen werk verzetten.”

“Op 3 januari is hij 34 jaar geworden. Zoals alle jonge koppels droomden hij en zijn vriendin van een toekomst samen. Zeker als architect had hij graag zelf een huis gebouwd of verbouwd”, zegt papa Geert. Niels had ook een broer, Vik.

Beloftevol

Bij architectenbureau 3Architecten is het nieuws erg hard aangekomen. “We hebben negen jaar intens samengewerkt en we zijn een klein familiaal bedrijf. Het zal lang duren voor deze wonde geheeld is, als dat al lukt. Niels was een inspirerende en gedreven persoonlijkheid in wie we veel toekomst in zagen. Hij stond nog maar aan het begin van zijn carrière.”