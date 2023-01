Moeders getuigen over zelfdoding van hun zoon na pesterijen: “Het gemis wordt nog elke dag groter”

De noodkreet van de ouders van Daan (14) uit Waregem, die vorige week uit het leven stapte na vermeend pestgedrag, rijt oude wonden open bij ouders die een kind verloren in een gelijkaardige situatie. Ook Sandra Spitaels en Rebecca Gryson verloren hun zoon na pestgedrag. Ze getuigen over het verdriet dat ze nog elke dag voelen. En over de noodzaak om pesters op de gevolgen van hun gedrag te wijzen. “Als we er ook maar één pestslachtoffer mee kunnen helpen, is het ons dat al waard.”