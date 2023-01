‘Temptation’ Megan over mogelijke belastingfraude: “Nu denkt iedereen dat ik oneerlijk ben”

Nadat Megan Desaver in een podcast vertelde dat ze geen belastingen betaalt “omdat je dan de helft kwijt bent”, was ze dinsdag niet uit de media weg te denken. Ook in Play café hebben ze het uitgebreid over haar akkefietje. “Volgens haar heeft ze zich verkeerd uitgedrukt”, kondigt presentator Matthias Vandenbulcke aan, maar daar lijkt collega Viktor Verhulst toch het zijne van te denken. “Het is niet zo dat ik belastingen ontwijk”, benadrukt de Temptation-deelneemster nog eens in een eigen video.