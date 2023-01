Red Wolves op WK handbal verder zonder Yannick Glorieux na positieve covid-test

Yannick Glorieux heeft dinsdagavond bij de Red Wolves na de WK-wedstrijd tegen Bahrein positief getest op het coronavirus. Hij is in quarantaine geplaatst, zo bevestigt de Belgische handbalfederatie.

De Belgische handbalspeler moet vijf dagen in quarantaine blijven, tenzij hij een negatieve test kan voorleggen waardoor hij opnieuw bij de groep zou kunnen aansluiten. Na een eerdere uitsluiting zou hij vanwege een schorsing sowieso niet kunnen aantreden in het eerstvolgende duel tegen Egypte. Het gaat om het tweede positieve coronageval op het WK. Ook een Egyptenaar testte positief. Sinds de start van het toernooi werden al 1.086 coronatesten afgenomen.

In eerste instantie werd de positieve test overigens toegeschreven aan een ander lid van de nationale ploeg, wiens naam evenwel twee keer op de lijst stond. Daarop werd iedereen in het hotel van de Belgen nog een tweede keer getest om te bepalen om wie het precies ging. Joel Delplanque, vicevoorzitter van de Internationale Handbalfederatie IHF, zakte woensdagnamiddag zelf af naar het persmoment in het hotel van de Belgen om uitleg te geven. Volgens hem zijn er zaken fout gelopen bij de behandeling van de afgenomen coronatests.

Een en ander verstoort de voorbereiding van de Red Wolves op het belangrijke duel tegen Egypte. “De groep moet zich nu concentreren op de volgende wedstrijden”, klinkt het bij aanvoerder Tom Robyns. “We willen onszelf amuseren en de fans goede resultaten bezorgen.”