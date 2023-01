VIDEO. Veldbestormer kan zomaar selfie nemen met Casemiro tijdens wedstrijd tegen Crystal Palace

© Action Images via Reuters

Een veldbestormer heeft een bijzonder souvenir overgehouden aan zijn actie tijdens Crystal Palace-Manchester United (1-1). Daar waar de security normaliter meteen ingrijpt, kreeg de man alle tijd om richting zijn doel te lopen: de Braziliaanse international van Manchester United, Casemiro. De veldbestormer slaagde er zelfs in om een selfie te nemen met zijn idool. Zondag tegen Arsenal zijn er geen selfies met Casemiro te maken, want door zijn gele kaart tegen Palace is de Braziliaanse defensieve middenvelder geschorst.