“Principeakkoord tussen Barça en Atlético omtrent Memphis Depay, maar geen ruil met Yannick Carrasco”

“Sinds woensdagochtend is er een principeakkoord omtrent de overgang van Memphis van Barcelona naar Atlético. Momenteel werken we nog de laatste details uit”, klinkt het.

Met de transfer van de 28-jarige aanvaller zou een bedrag van drie miljoen euro gemoeid zijn. Memphis’ marktwaarde ligt met 20 miljoen euro veel hoger, maar zijn contract in Camp Nou loopt eind dit seizoen af. Onder coach Xavi kwam hij echter te weinig aan spelen toe. Atlético bood een uitweg en in het Metropolitanostadion zou hij tot juni 2025 kunnen tekenen.

In Belgische media werd er ook gewag gemaakt van een ruildeal tussen Memphis en Yannick Carrasco, die vertegenwoordigd wordt door de niet onbesproken supermakelaar Pini Zahavi. Carrasco’s contract in de Spaanse hoofdstad loopt in juni volgend jaar af en gesprekken omtrent een verlengingen zouden vastzitten omdat de beloofde loonsverhoging uitbleef. Atlético zou Carrasco echter niet willen laten vertrekken, zo klinkt het woensdag opnieuw in de Spaanse pers. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano wordt Carrasco dan ook niet betrokken in de deal.