Anderlecht en PSV wilden hem, maar Viktor Tsygankov tekent bij Gerona

Bij de middenmoter uit Catalonië ondertekende hij een contract tot medio 2027. Gerona deed een goede zaak, want Tsygankovs contract in de Oekraïense hoofdstad zou komende zomer aflopen. De club zou daardoor slechts 5 miljoen euro betaald hebben, zijn marktwaarde wordt op 22 miljoen euro geschat. Vorige week werd er nog melding gemaakt van interesse van Anderlecht in Tsygankov, die blijkbaar een andere bestemming voor ogen had.

Het voormalige toptalent speelde sinds zijn zeventiende voor Dinamo Kiev. In 236 officiële duels kwam hij er tot 94 doelpunten en 64 assists.