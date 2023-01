VIDEO. Heerlijke vrije trap in de blessuretijd houdt Manchester United van elfde zege op rij en tweede plaats

Manchester United was tegen Crystal Palace op weg naar een elfde opeenvolgende zege in alle competities (het zou de achtste op rij geweest zijn in de Premier League) en had zijn vingertoppen al om de tweede plaats geklauwd, maar zag ze alsnog uit handen glippen door een fantastisch vrijschopdoelpunt van Michael Olise in de extra tijd (1-1). Manchester City kan morgen optimaal profiteren.