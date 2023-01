VOLLEYBAL. Beveren stoot door naar kwartfinales in Challenge Cup

Volleybalclub Asterix Avo Beveren heeft zich verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Challenge Cup voor vrouwenteams, de derde Europese beker.

De Belgische kampioen was in de terugwedstrijd van de achtste finales in eigen huis te sterk voor het Griekse Aris Thessaloniki. Het werd 3-1. De setstanden na anderhalf uur wedstrijden waren 25-10, 25-14, 20-25 en 25-23.

Vorige week hadden de Oost-Vlamingen ook al de heenwedstrijd in Griekenland gewonnen met 1-3.

Beveren speelt om een plaats in de halve finales tegen het Roemeense CSM Lugoj. Dat schakelde in de achtste finales het Portugese Kairos Ponta Delgada uit.