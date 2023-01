VOLLEYBAL. Gent stoot door naar play-offs in CEV Cup

De Oost-Vlamingen wonnen in de terugwedstrijd van de achtste finales in Oostakker met 3-1 van het Spaanse CV Kiele Socuellamos. De setstanden waren 20-25, 25-20, 25-23 en 25-22.

Vorige week had Gent de heenwedstrijd in Spanje nipt met 3-2 verloren. Socuellamos had in de zestiende finales VC Oudegem uitgeschakeld.

In de play-offs met als inzet een plaats in de kwartfinales speelt Gent tegen het Spaanse Gran Canaria of het Poolse Budowlani Lodz.