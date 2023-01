Euroleague Women: nederlaag voor Kangoeroes Mechelen, winst voor Kim Mestdagh met Schio

In de Euroleague Women was er in poule B een nederlaag voor Kangoeroes Mechelen in het Spaanse Girona. Nog in poule B won Kim Mestdagh met de Italiaanse kampioen Schio wel in Spanje en van Salamanca.

Geen tweede stunt van Kangoeroes Mechelen in de Euroleague Women en versus Girona. In de heenmatch hadden de Maneblussers in Willebroek nog van de Spaanse ploeg gewonnen (77-67) maar in de return nam Girona revanche. Met 1 op 10 blijft de Belgische kampioen op de laatste stek in poule B staan. Net als in vele vorige Europese duels in de Euroleague begon Kangoeroes Mechelen weer ijzersterk aan de partij. Ziomara Morrison, Morgan Bertsch en de met driepunters uitpakkende Heleen Nauwelaers zorgden voor een 21-26 bonus na het tweede kwart. Ook in het tweede schuifje bleef Kangoeroes in de wedstrijd al trokken de Spaanse dames wel met een nipte 39-37 bonusje naar de kleedkamer. Ook in het derde kwart bleef Girona via vooral Britney Sykes ( 24 punten, 8 rebounds) net een tikkeltje sterker: 56-49. In het slotkwart ging het licht voor de Mechelse ploeg van coach Arvid Diels echter volledig uit. Van 60-49 ging het naar een 71-59 Spaanse overwinning. Met slechts één Europese zege na tien speeldagen mag Kangoeroes Mechelen de kwalificatie vergeten. Kim Mestdagh (2 punten, 2 rebounds) won met het Italiaanse Schio na een 28-43 bonus halfweg met 61-72 van het Spaanse Salamanca. Met 7 op 10 prijkt Schio in poule B aan de leiding. Van de twee poules van acht is de top-4 geplaatst voor de kwartfinales van de Euroleague Women.

Girona-Kangoeroes Mechelen 71-59

Kwarts: 21-26, 18-11, 17-12, 15-10

Kangoeroes Mechelen: Bruyndonckx 0, Morrison 8, Nauwelaers 10, Rembiszewska 0, Van Gils 7, Berkani 7, Bertsch 17, Resimont 8