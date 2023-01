Kortrijk moet drie keer scoren om belangrijke zege te boeken tegen taai Seraing

Oef! Het was bibberen tot het einde voor KV Kortrijk, maar de overwinning is binnen. De Kerels wonnen op eigen veld met 3-2 tegen hekkensluiter Seraing. Een belangrijke zege in de strijd om het behoud voor de West-Vlamingen.

“Dit wordt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor KV Kortrijk”, vertelde Bernd Storck op maandag in zijn persconferentie. Zijn woorden leken doorgedrongen te zijn bij zijn spelers. De thuisploeg begon onder leiding van een bedrijvige Messaoudi sterk aan de partij. De Algerijn werd enkele malen goed de diepte in gestuurd, maar Seraing verdedigde als een blok. Hun plannetje was duidelijk. Echter verstoorde Avenatti meteen de intenties van Metallo-coach Legros. Atemona draaide de bal tot bij Messaoudi in de box die op zijn beurt het leer tot bij de boomlange Uruguayaan bracht. Avenatti kopte niet goed, maar de bal ging er toch in. Wel moeten we erbij vertellen dat het doelpunt te danken was aan het geklungel van Seraing-doelman Martin.

Avenatti heeft de 1-0 gescoord. — © BELGA

Trefzeker spitsenduo

Het leek een makkelijke avond te worden voor de Kerels. Ze zaten meteen op rozen en het spel van de uitploeg oogde niet uitstekend. Toch ben je nooit klaar met de ploeg uit het Luikse. Dat bleek ook. Het voetbalde voor het eerst in de match een goede aanval bij elkaar en het was Bernier die neerging in de Kortrijkse zestien na een fout van ... Avenatti. Ref Staessens wees na een VAR-interventie naar de stip.

Een koud kunstje voor Vagner, die Seraing weer in de wedstrijd bracht tegen de gang van het spel in.

© BELGA

Lang konden ze er wel niet van genieten. Messaoudi kapte vijf minuten later goed naar binnen, zag zijn schot afwijken op de rug van Tshibuabua, maar het leer vloog toch binnen. Een verdiende voorsprong voor de Veekaa.

Messaoudi brengt met een gelukje KV Kortrijk weer op voorsprong. — © BELGA

Het duo Avenatti-Messaoudi leek in dit duel een geoliede machine te zijn. Beide spitsen vonden elkaar blindelings en kregen allebei een pak kansen. Een nieuw koningskoppel in wording?

Seraing laat het liggen

Seraing leek een vogel voor de kat. Messaoudi kwam meteen opzetten en Mbow maakte in het vroege begin van de tweede helft een domme overtreding op Selemani. Rood. De staartploeg zat meteen in vieze papieren. Maar opnieuw: ze gaven zich niet gewonnen.

© BELGA

Seraing voetbalde op een gegeven moment beter dan KV Kortrijk en verzilverde een vrije trap via de voet van Vagner. De Kaapverdiër gaf met zijn tweede doelpunt van de avond opnieuw vertrouwen aan zijn ploeg.

© BELGA

Ei zo na schoot Sissoko bijna de 2-3 tegen de touwen. Een gigakans voor de bezoekers. Het kwam beter in zijn spel ondanks het mannetje minder.

Waar Seraing het liet liggen, sloeg KV Kortrijk meteen toe. Selemani werkte een voorzet/schot van Atemona rustig binnen. De mannen van Storck stonden opnieuw op voorsprong en hielden die vast tot het einde van de wedstrijd, maar het was bibberen. KVK boekt zo een cruciale zege in de strijd om het behoud.

Selemani scoort de verlossende treffer. — © BELGA

KV Kortrijk: Vandenberghe, Silva, Watanabe, Mehssatou, Bruno (95’ Gueye), Loncar (83’ Keita), Selemani (67’ D’Haene) , Kadri (83’ Wasinski), Atemona, Messaoudi (67’ Regali) , Avenatti.

Seraing: Martin, Opare, Tshibuabua (45’ Sylla), Mbow, Poaty (88’ Ifoni), Marsoni (67’ Conceicao), Lepoint, Mvoué (45’ Sissoko), Cachbach (93’ Guillaume), Bernier, Vagner.

Doelpunten: 9’ Avenatti (Messaoudi) 1-0, 18’ Vagner (strafschop) 1-1, 23’ Messaoudi (Bruno) 2-1, 60’ Vagner 2-2, 63’ Selemani (Atemona) 3-2.

Gele kaarten: 16’ Avenatti (protest), 48’ Marsoni (overtreding), 96’ Sissoko (overtreding).

Rode kaarten: 53’ Mbow (overtreding).

Scheidsrechter: Brent Staessens.

Toeschouwers: 4 863.