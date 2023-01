New York Red Bulls dringt aan voor Dante Vanzeir, Union-spits wil de stap zetten

Dat de Amerikaanse club interesse toont, was al even geweten, maar ze dringt nu ook echt aan. Ze bracht al meerdere biedingen uit en de kloof tussen vraag en aanbod is flink verkleind. Het is echter wachten tot de laatste kloof gedicht wordt en Union, dat het onderste uit de kan wil halen voor zijn topschutter, toehapt. Vanzeir zelf is intussen overtuigd door de Red Bulls, hij wil de stap zetten. Hij geeft zich nog voluit voor Union – toch voor zover dat met zijn woensdagavond opgelopen hamstringblessure kan – maar wacht in spanning af. Komt er uiteindelijk niks uit de bus, dan zullen speler en club wel rond tafel gaan om zijn contract – dat in juni 2024 afloopt – te herbekijken. Maar de MLS-ploeg heeft goeie hoop dat ze weldra kan toeslaan.