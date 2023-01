VN ontdekt bijna vijftig doden in massagraven in Congolese provincie Ituri

Blauwhelmen hebben in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo massagraven ontdekt met daarin de lichamen van bijna vijftig burgers, onder wie vrouwen en kinderen. Ze werden aangetroffen in een gebied waar aanvallen van gewapende groeperingen plaatsvonden, zei een woordvoerder van de Verenigde Naties woensdag.

“Onze collega’s melden dat in het dorp Nyamamba massagraven zijn ontdekt met daarin de lichamen van 42 burgers, onder wie twaalf vrouwen en zes kinderen”, aldus Farhan Haq, vicewoordvoerder van de secretaris-generaal van de VN. “Een ander graf met de lichamen van zeven mannen werd aangetroffen in het dorp Mbogi.”

“De blauwhelmen zijn op patrouille gegaan in de zone onmiddellijk nadat ze dit weekend informatie hadden ontvangen over aanvallen op burgers door militieleden van Codeco.” Dat is een militie van enkele duizenden mannen die naar eigen zeggen de Lendu-stam beschermen tegen de Hema-stam en het nationale leger. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of de massagraven het gevolg zijn van de aanvallen, aldus nog Haq.

De twee dorpen liggen in Ituri, een provincie die grenst aan Oeganda, waar herhaaldelijk aanvallen op burgers door lokale milities plaatsvinden, waaronder vorige week, toen tientallen burgers werden gedood bij aanvallen van verschillende gewapende groepen.