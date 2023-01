11,7 miljoen euro verdwenen van Usain Bolts rekening, saldo na mogelijke oplichting nog slechts 11.000 euro

Achtvoudig olympisch sprintkampioen Usain Bolt is mogelijk het slachtoffer geworden van oplichting en de omvang van de fraude is niet min. Volgens een brief van de advocaat van Bolt aan de Jamaicaanse investeringsmaatschappij (SSL), waar het geld verdween, verdween er 11,7 miljoen euro van Bolts rekening en was het resterende saldo na de vermeende fraude nog slechts 11.000 euro.