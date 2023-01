Gratis filmvoorstelling van ‘Onze Natuur’ dankzij Natuurpunt Nieuwerkerken

“We zijn heel fier dat het ons gelukt is om deze film gratis te kunnen aanbieden voor de inwoners van Nieuwerkerken” zo vertelt bestuurslid Brigitte Vanacken. “Binnen Natuurpunt Nieuwerkerken willen we de mensen sensibiliseren en bewust maken van het belang en de schoonheid van onze natuur. En die boodschap komt ook heel duidelijk naar voren in de film ‘Onze Natuur’. Dat is een erg gesmaakte documentaire over de natuur in onze achtertuin, ingesproken door Matteo Simoni. Er is nu ook een tv-serie van gemaakt, die momenteel loopt op Canvas. Die reeks kwam trouwens tot stand met de hulp van heel wat vrijwilligers van Natuurpunt” zo besluit Brigitte. Speciaal voor deze voorstelling wordt ontmoetingscentrum De Brug omgetoverd tot een filmzaal. De deuren gaan open om 18 uur op zaterdag 4 februari. De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk, want het aantal plaatsen is beperkt tot 200. (len)

Inschrijven kan via deze link.