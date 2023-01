“Vanochtend op veel plaatsen sneeuw, namiddag maxima tot +3°C”

De meeste neerslag valt over het uiterste noorden en noordoosten. Op de meeste plaatsen valt er waarschijnlijk niet méér dan 3 centimeter, maar regionaal is een sneeuwdek van meer dan 5 centimeter mogelijk. Hoe meer naar het zuidwesten, hoe minder vlokken er zullen vallen. Het is lang niet zeker dat het in die hoek van Limburg wit wordt.

Zolang het blijft sneeuwen zal de temperatuur in de buurt van het vriespunt blijven schommelen. Zodra het droog wordt zal de temperatuur gestaag oplopen naar een maximum rond +3°C en zal het dus overal flink gaan dooien.

De wind waait tijdens het eerste deel van de dag aan gemiddeld 2 tot 3 Beaufort uit het zuidwesten. Naar de avond toe zal het nagenoeg windstil worden.

Vanaf de vooravond neemt de kans op een aantal sneeuwbuien opnieuw toe. Bij een hoge intensiteit zou het dan opnieuw wit kunnen worden.

In de nacht naar vrijdag zakt de temperatuur opnieuw beneden het vriespunt. Het wordt dan ook opletten voor bevriezing van natte weggedeelten.

Tegen de ochtend zouden er zich vanuit het noordwesten nieuwe sneeuwbuien kunnen aankondigen.

De weersverwachting voor de komende dagen vind je hier.