Hij speelde Rick in de Ketnet-reeks ‘Rox’, en in 2015-2016 was hij te zien als Guido Van den Bossche in ‘Familie’, maar nu bewandelt Jelle Florizoone (27) nieuwe carrièrepaden. Samen met zijn vriend start hij een OnlyFans-account. “Om te tonen wat op Instagram niet mag. Daar is een publiek voor.”