Expeditie met ook Belgische wetenschapper treft meteoriet van bijna 8 kilo aan op Antarctica

Een internationaal team wetenschappers geleid door Vinciane Debaille (FNRS-ULB), waaraan ook VUB’er Ryoga Maeda deelnam, is uit Antarctica teruggekeerd met een merkwaardige vondst. Tijdens prospecties in de wijde omgeving van het Belgische Princess Elisabeth Antarctica Station vonden ze een flink uit de kluiten gewassen meteoriet van niet minder dan 7,6 kilogram.

De wetenschappelijke missie, die al enkele jaren op zoek gaat naar meteorieten en micrometeorieten op de Zuidpool, verkende tijdens deze campagne aan de hand van satellietbeelden en GPS-coördinaten verschillende potentieel interessante vondstgebieden voor meteorieten.

Die gebieden werden geïdentificeerd met machine learning door Veronica Tollenaar, studente glaciologie aan de ULB. Aan de hand van enkele relevante parameters voorspelde Tollenaar waar de expeditieleden volgens de computer de beste kansen hadden om meterorieten te vinden. Met succes, zo blijkt nu uit de eerste resultaten van de expeditie. Het team kon gebruik maken van de ervaring van Alain Hubert, die de regio goed kent, en die wegen kon openen om gevaarlijke gebieden te vermijden.

Tienduizenden jaren geleden ontploft

Het team kampeerde bij -10°C, legde tientallen kilometers af over sastrugis, door de wind verharde sneeuwduinen, en leefde op het geluid van sneeuwscooters. Ze verkenden de blauwe ijszone van Nils Larsen, ongeveer zestig kilometer van het station, en konden besluiten dat het, zoals voorspeld, effectief een accumulatiezone voor meteorieten is, die verder onderzoek vraagt.

“De indrukwekkendste vondst in het gebied is een meteoriet is een van 7,6 kg”, zegt VUB-onderzoeker Ryoga Maeda. “Het voorwerp is afkomstig van de asteroïdengordel en plofte waarschijnlijk enkele tienduizenden jaren geleden neer in het Antarctische blauwe ijs.” Volgens Ryoga Maeda gaat het om een ‘gewone chondriet’, en de meteoriet bevat veel metaal (H-type).

Belgische financiering

De verzamelde meteorieten moeten nu onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen naar behoren ontdooien. “Daarna worden ze geanalyseerd op hun chemische samenstelling en worden ze ter beschikking gesteld van de wetenschappelijke gemeenschap voor verder onderzoek”, aldus Maeda.

De missie was mogelijk dankzij de financiering van het Belgisch Wetenschapsbeleid (Belspo). Tijdens vorige VUB-ULB-NIPR-missies naar het Nansen Blue Ice Field werden in het verleden al meer dan 600 meteorieten verzameld. Het inernationale team dat aan deze campagne deelnam, bestaat naast de vorsers van VUB en ULB uit Maria Schönbächler (ETH-Zürich) en Maria Valdes (Field Museum of Natural History-U. Chicago. Manu Poudelet (International Polar Guide Association) was de gids ter plaatse.