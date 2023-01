Primeur vanavond bij James Cooke op televisie: voor het eerst krijgen we de ouders te zien van Astrid Coppens (39), die met haar opmerkelijke leven ideaal voer is voor een musical. Het is een van de weinige keren dat we de gewezen Vlaamse Hollywoodvrouw nog op tv zien. “Ik krijg voortdurend de vraag om een nieuwe realitysoap te maken, maar dat doe ik nooit meer”, zegt ze.