Opmerkelijk experiment: refs gaan beslissingen van de VAR uitleggen aan publiek op WK voor clubs

Tijdens het eerstvolgende WK voor clubs, dat van 1 tot 11 februari in Marokko gespeeld wordt, zullen scheidsrechters tijdens de wedstrijden beslissingen van de videorefs uitleggen aan het publiek, zo besliste het International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat de voetbalreglementen wereldwijd coördineert.

IFAB kwam vandaag samen in het Britse Wembley. Daar werd het voorstel wat betreft de VAR goedgekeurd voor het WK voor clubs en het WK vrouwenvoetbal van volgende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. De communicatie tussen de refs en de videoscheidsrechters blijft geheim, enkel hun uiteindelijke beslissing zal worden uitgelegd aan het publiek. “Momenteel weten fans niet waarom bepaalde beslissingen genomen worden”, aldus Bullingham. “Er is te weinig informatie en met deze maatregel moet het voetbal transparanter worden.”

Tijdelijke vervangingen voor spelers met een hersenschudding komen er nog niet. Daarover werd geen akkoord gevonden. Nochtans was het voorstel gelanceerd door spelersvakbond FIFPro en World Leagues Forum, de officiële vertegenwoordiging van veertig profliga’s.