Kuurne-Brussel-Kuurne trekt in het Belgisch openingsweekend opnieuw door het venijnig lastige Pays des Collines in Henegouwen

Kuurne-Brussel-Kuurne van zondag 26 februari trekt over dezelfde wegen van vorig jaar. “We hebben onze nieuwe identiteit gevonden. En dat is zonder de Oude Kwaremont maar met de hellingen van het Pays des Collines”, zegt parcoursbouwer en koersdirecteur Peter Debaveye.

Hoe venijnig lastig Le Hameau des Papins, Le Bourliquet of de monstrueuze Mont Saint-Laurent zijn, moet je maar eens aan Arnaud De Lie vragen. Dé internationale revelatie van 2022 parkeerde er en herstelde nooit meer van de passage door Frasnes-les-Anvaing. Afmatten op de heuvels in de hoop dat we toch het jaarlijkse gevecht krijgen tussen de vluchters en de uitgedunde groep met de resterende sprinters: dat is hét recept van Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Vorig jaar hebben we het parcours grondig herzien en ook koersveiliger gemaakt. We hebben daarmee een eigen gezicht. Wat goed is, verander je niet”, stelt Debaveye die woensdagmiddag in Genève op een vliegtuig wachtte om hem naar huis te brengen. “Ik zat twee dagen op de hoofdzetel van de UCI, waar ik – zoals elke internationale organisator – een tweedaagse cursus veiligheid moest volgen inclusief een examen afleggen. Elke wedstrijd heeft voortaan een safety manager (Tom Leleu, red.).”

De 75ste Kuurne-Brussel-Kuurne bevat dus opnieuw vier kasseistroken en dertien hellingen, waarvan de Tiegemberg de eerste is en de Kluisberg de laatste is. Eenmaal de finish op de Brugsesteenweg gepasseerd, is er nog een lokale ronde van circa 12,6 km door Kortrijk en Kuurne.

© BELGA

Géén Tim Merlier, wél Jakobsen

Met Fabio Jakobsen komt bij de grote jongens de winnaar van 2022 terug. De Europese kampioen voert de selectie van Soudal – Quick Step aan. Nationale kampioen Tim Merlier, die op een dag ook de pluchen ezel als winnaar wil krijgen, is geselecteerd voor de UAE Tour die gelijktijdig staat geprogrammeerd. Jakobsen kan de eerste winnaar worden sinds Frans Verhaegen (1975-1976) die zichzelf opvolgt. Roger De Vlaeminck deed dat ook in 1970 en 1971. Slaagt Jakobsen in zijn opzet, dan is hij nog één zege verwijderd van Tom Boonen die met een triple (2007,2009, 2014) recordhouder is in de Ezelsgemeente.

Arnaud De Lie — © BELGA

Op EF Education-EasyPost zakken daags na de Omloop Het Nieuwsblad alle Worldtourploegen naar Kuurne af, zij het dikwijls met een (gedeeltelijk) andere selectie. Jakobsen krijgt alleszins Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) als potentiële tegenstander en ook Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) scheept op Kuurne in. De toegelaten ProTeams zijn Human Powered Health, Q36.5, Bingoal WB, Uno-X, Israel-Premier Tech, Flanders-Baloise, Team Totalenergies en Lotto-Dstny.

Remco Evenepoel won vijf jaar geleden met een mega-voorsprong bij de juniores — © vdb

Baby Kuurne-Brussel-Kuurne

Op dezelfde dag wordt ook een wedstrijd voor internationale juniores georganiseerd met een best pittige omloop. Die wordt ook deze keer behouden. Op dit palmares prijken o.a. namen als Kevin De Weert, de betreurde thuisrijder Frederiek Nolf, Adam Blythe, Moreno Hofland, James Shaw, Ethan Hayter, Casper van Uden, Remco Evenepoel, Cian Uijtdebroeks en vorig jaar was de winst voor Sente Sentjens.

“Ze zin doa!”

Voor het eerst in jaren is er opnieuw een vip-dorp gebouwd. Voor de jubileumeditie is er ook een boek uitgegeven die in het Kuurns dialect de titel meekreeg “Ze zin doa!”. Het is een uniek kijk- en verhalenboek over 75 edities K-B-K dat woensdag in de vooravond in Kuurne bij de firma Plastibac werd voorgesteld. Een keynote met professor Wim Lagae over de kopgroep van wielersponsors: strategie en tactiek rondde het informatieve gedeelte af.