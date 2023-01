Zevende inbraak in voormalige museum Woutershof in Zolder

Heusden-Zolder

De politie is een onderzoek gestart naar een zoveelste inbraak in het Woutershof in Zolder. In het voormalige museum in de Dekenstraat werd woensdag voor de zevende keer vastgesteld dat er inbrekers aan het werk waren geweest. Wat er precies in het gebouw - waar het archief van de gemeente ligt - werd gestolen, is onduidelijk. mm/zb