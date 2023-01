Achter evenement in Putte zit pakkend verhaal: “We nemen altijd een stuk Lego van Joan mee, zodat hij er toch bij is”

Putte

In GC Klein Boom in Putte wordt op 11 en 12 maart voor het eerst een groot Lego-evenement georganiseerd. Fans van de Deense bouwsteentjes kunnen er hun hart ophalen in de exporuimte van 800 vierkante meter. De organisatie gebeurt door Ronny uit Heusden-Zolder, ten voordele van het Kinderkankerfonds. “We nemen altijd een stuk Lego van Joan mee naar beurzen, zodat hij er toch bij is”, klinkt het.