Bestuurder met voorlopig rijbewijs test positief op drugs in Zonhoven

Zonhoven

In Zonhoven is dinsdag een bestuurder met een voorlopig rijbewijs aan de kant gezet voor een drugscontrole. De man testte positief. Hij bleek ook drugs bij te hebben. Die werd in beslag genomen. Zijn voorlopig rijbewijs moest hij tijdelijk inleveren. Bij diezelfde controle liep ook een bestuurder zonder rijbewijs tegen de lamp. Hij had al eens een rijverbod gekregen. Zijn auto werd getakeld. mm