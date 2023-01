Bernd Hollerbach klaar om opnieuw te stunten tegen Club Brugge: “Kunnen het Club opnieuw lastig maken”

10 op 15 versus 3 op 15: het mag duidelijk zijn welke ploeg in de beste vorm verkeert voor de clash op Stayen tussen Sint-Truiden en Club Brugge. “Maar om te winnen tegen Club, zullen we foutloos moeten blijven”, blikt Bernd Hollerbach vooruit.

“Club Brugge draait niet zo’n goed seizoen als vorig jaar, dat is duidelijk”, opende Hollerbach zijn persconferentie. “Nu, dat is niet ons probleem. Bovendien blijft Club een topploeg met veel kwaliteit in de rangen. De druk ligt bij hen. Wij willen hoe dan ook winnen, al besef ik dat we dan foutloos moeten spelen. Compact spelen, agressief zijn und gas geben, dat is onze opdracht.”

Met het aantrekkelijke tweeluik Club Brugge - AA Gent krijgen de STVV-fans twee topaffiches op vier dagen aan de Tiensesteenweg. Iets om naar uit te kijken en een uitgelezen kans voor de Kanaries om aan klantenbinding te doen. “Als we spelen zoals in de vorige wedstrijden, kunnen we het Club lastig maken”, knikte Hollerbach. “Dat we buitenshuis beter presteren? Zou kunnen, maar ook in eigen huis zie ik een evolutie. We tellen nu al tien punten meer dan vorig jaar op dit tijdstip. Dat zegt toch iets.”

STVV stuntte enkele weken geleden nog in Jan Breydel door Club Brugge uit te schakelen in de Beker van België. — © BELGA

Reitz en Hara

Na het vertrek van sterkhouders Brüls en Al-Dakhil luidde Hollerbach aan de alarmbel. Zijn smeekbede om versterking viel niet in dovemansoren. Dinsdag sloot Rocco Reitz aan en ook een andere oude bekende, Taichi Hara, is op komst. “Dat geeft me meer opties en het zorgt voor meer concurrentie. Ik kan er dus alleen maar blij om zijn. Al weet ik niet hoe die jongens er conditioneel voor staan. Ze hebben allebei niet veel gespeeld in het afgelopen halfjaar.”

Wat in de kaart van de twee nieuwkomers speelt, is dat ze geen onbekenden zijn voor Hollerbach en co. “Ze kennen ons spelsysteem en ze kennen de ploegmaats. Dat zal hun integratie vlotter doen verlopen dan anderen. Of Reitz al speelgerechtigd is tegen Club Brugge? Dat weet ik niet. Het is ook niet mijn prioriteit. De ploeg die won in Eupen, deed het fantastisch. Zij verdienen het om te blijven staan.”