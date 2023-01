Frankrijk bereidt zich voor op staking ‘die het land platlegt’: verzet tegen pensioenhervorming zal tot grote chaos leiden

Slechts enkele minuten nadat de regering op 10 januari haar nieuwe pensioenhervorming uit de doeken had gedaan, lieten de Fransen hun onvrede al horen. De acht grootste vakbonden lanceerden gezamenlijk een oproep tot mobilisatie. Iedereen kon donderdag 19 januari in de agenda aankruisen als de eerste dag waarop het land zou platgelegd worden.

Een reactie die president Emmanuel Macron had kunnen verwachten. Hij probeerde in 2020 al eens zo’n pensioenhervorming door te voeren en kon destijds ook op het nodige verzet rekenen. Toen de pandemie het nieuws begon te domineren en de prioriteiten anders lagen, besloot de regering het plan in de koelkast te steken. Tot nu.

Het belangrijkste element uit dat plan is de pensioenleeftijd. Die wil de regering met twee jaar optrekken. Vanaf 1 september 2023 zal er elk jaar 3 maanden bijkomen om uiteindelijk tegen 2030 op 64 jaar te landen. Tegen datzelfde jaar zal bij ons in België de pensioenleeftijd op 67 liggen.

Daarnaast wil men in Frankrijk een wet die in 2014 werd aangenomen, versneld uitvoeren. Het idee is dat wie aanspraak wil maken op een volledig pensioen, ten minste 43 jaar gewerkt moet hebben. Eerder werd 2037 als streefdatum voorzien. Nu mikt Macron daarvoor op 2027. Ook zullen speciale regelingen voor bepaalde beroepsgroepen afgeschaft worden. “Nieuwe werknemers bij de RATP (het openbaarvervoerbedrijf in Parijs, red.), bij de elektriciteits- en gassector en bij de Banque de France zullen de algemene pensioenregeling volgen”, verklaarde de regering.

Beter dan in 1995

Hoewel het minimumpensioen in Frankrijk zal stijgen van 1.015 naar 1.200 euro bruto – in België is het de doelstelling om tegen 2024 een minimumpensioen van 1500 netto te behalen –, gaan de vakbonden frontaal in de aanval. Het is ook de eerste keer in lange tijd dat het hele vakbondsspectrum (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) samen op straat zal komen. “Als de arbeiders daartoe besluiten, zal Frankrijk tot stilstand komen”, beloofde CGT-leider Philippe Martinez bij BFMTV.

En het zal niet de enige actiedag zijn, maar slechts het begin van een grotere beweging. Vrijdag wordt er al een nieuwe datum vastgelegd. “We kunnen het zelfs beter doen dan in 1995”, zei Martinez. Toenmalig premier Alain Juppé kwam toen met een plan met uitgebreide sociale hervormingen. De Fransen waren wederom niet akkoord en kwamen massaal op straat. De treinen in het hele land en het openbaar vervoer in Parijs lagen toen zeker twee maanden volledig stil. Op 12 december, het hoogtepunt van de protesten, betoogden tot wel 2 miljoen mensen.

In 1995 kwamen de Fransen massaal op straat tegen ‘Plan Juppé’. — © AFP

10.000 politieagenten

Ook nu belooft het chaos te worden. De vakbonden verwachten anderhalf miljoen actievoerders, de autoriteiten zo’n 800.000. Dat wil zeggen dat er traditioneel grote hinder te verwachten valt bij het openbaar vervoer. Ook zou zo’n 70 procent van de leerkrachten in het lager onderwijs staken en ook in het middelbaar zou het engagement groot zijn. Daarnaast doet de energiesector mee, maar stroomonderbrekingen worden niet verwacht. De petroleumsector had eerder al meerdere stakingsdagen aangekondigd, die mogelijk in een latere fase kunnen leiden tot het sluiten van tankstations. In de ziekenhuizen en de publieke sector gaat de oproep tot staken ook gretig rond.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, heeft gezegd dat er meer dan 10.000 politiemensen zullen ingezet worden tijdens de stakingen. Ruim een derde van hen doet dienst in de hoofdstad Parijs.